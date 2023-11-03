Экс-губернатора Вологодской области выдвинули на пост сенатора

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов выдвинул кандидатуру бывшего главы региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Филимонова.

«По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области», — приводит агентство слова врио главы Вологодской области.

3 ноября Филимонова представили членам правительства региона после досрочной отставки Кувшинникова, которую во вторник утвердил президент России Владимир Путин. Врио поблагодарил чиновников за поддержку и настрой, а также заявил, что оказанное российским лидером доверие — это большая честь.

Филимонов также выразил надежду, что Кувшинников, которого он считает старшим товарищем и другом, окажет ему поддержку.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов ранее занимал должность зампредседателя правительства Московской области.

Ранее губернаторам предсказали новые отставки после ухода главы Вологодской области.