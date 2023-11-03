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Путин заявил, что Западу не удастся побороть коррупцию на Украине

Путин заявил, что на Украине практически узаконена коррупция

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Украине практически узаконена коррупция. Соответствующее заявление он сделал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

«Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается?» — сказал глава государства.

По его мнению, у США ничего не получится с ней сделать.

Российский лидер добавил, что Соединенные Штаты на Украине сейчас задумали смену политических и экономических элит, но это не решит проблему, и «все будет то же самое».

До этого западный дипломат заявил, что сторонники Украины близки к потере терпения из-за отсутствия признаков серьезного отношения Киева к борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине.

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