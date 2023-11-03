Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Украине практически узаконена коррупция. Соответствующее заявление он сделал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

«Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается?» — сказал глава государства.

По его мнению, у США ничего не получится с ней сделать.

Российский лидер добавил, что Соединенные Штаты на Украине сейчас задумали смену политических и экономических элит, но это не решит проблему, и «все будет то же самое».

До этого западный дипломат заявил, что сторонники Украины близки к потере терпения из-за отсутствия признаков серьезного отношения Киева к борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине.