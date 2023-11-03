Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа оставалось главной составляющей развития страны. Его слова приводит РИА Новости.

«На всех переломных ее (истории России. — «Газета.Ru») этапах <...> единство народа было ключевой составляющей», — утверждает глава государства.

По его словам, именно народная сплоченность позволяла Российской Федерации выходить на новые рубежи.

«Так было всегда», — резюмировал президент.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушает предложения и идеи участников для развития социальной сферы и выскажет свое мнение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин заявил, что Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык.