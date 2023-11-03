Путин заявил, что Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ о том, что Россия сейчас защищает. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление глава государства сделал, когда сравнивал историческую борьбу за независимость России во времена Александра Невского с современностью.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что именно в этом «ключ» событий, которые происходят «сегодня».

Ранее Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира. Таким образом он ответил на вопрос об отношениях России с Западом.

До этого Путин отметил, что Россия на Украине защищает свою землю и своих людей.

Ранее Путин заявил, что Россию нельзя привести к единому знаменателю.