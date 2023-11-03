Лавров обсудил с коллегой из Кувейта вопрос отмены виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Кувейта вопрос двусторонней отмены виз. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее правительство Шри-Ланки начало выдавать бесплатные визы россиянам и гражданам еще шести государств в рамках пилотного проекта. Кроме того, бесплатно шри-ланкийские визы смогут получить граждане Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Пилотный проект с бесплатной выдачей виз продлится до 31 марта 2024 года.

До этого директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов сообщил, что Москва частично продолжает сохранять льготы для посещения европейцами РФ. В сентябре прошлого года Европейский cоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли решение о приостановке соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях.

Как добавил Климов, российским дипведомством подготовлен законопроект, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену льгот. Однако в МИД РФ уточнили, что отмена льгот затрагивает не все категории граждан.

Ранее Лавров рассказал об опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.