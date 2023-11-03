Политолог: США не оставят Украину без денег

Политолог, доцент философского факультета МГУ в интервью газете «Взгляд» прокомментировал известие о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. Украина при этом в документе не упомянута. Эксперт напомнил, что Сенат и Белый дом выступают против данного нормативного акта.

«[Президенту США Джо] Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Межуев.

Однако, по его мнению, правом вето Байдену пользоваться вряд ли придется, поскольку верхняя палата отклонит законопроект. Эксперт напомнил, что доминирующее положение в Сенате занимают демократы.

В ходе голосования законопроект о выделении помощи Израилю без Украины поддержали 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196 конгрессменов. Документ будет направлен на рассмотрение в Сенат. После этого его должен подписать или отвергнуть президент Джо Байден.

Ранее полковник ВСУ заявил, что без помощи Запада Украины не станет.