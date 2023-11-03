Лавров не увидел воли Запада к справедливому миру на Украине

Россия не видит политической воли на Западе и в Киеве для достижения устойчивого мира на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Я подтвердил наши принципиальные подходы к урегулированию конфликта [на Украине]. Они хорошо известны, однако мы не видим никакой политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и по-настоящему справедливому миру», — сказал министр на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.

До того на эту же тему высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как говорила дипломат, для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его «киевских подопечных», а этого не наблюдается.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял в феврале, что нынешний украинский режим обслуживает интересы третьих стран, а Запад использует Украину «как таран против России и как полигон». По словам главы государства, Западу главное, чтобы воевали против РФ, а кто этим будет заниматься — не так важно.

Ранее в МИД высказались об инициативах по урегулированию на Украине.