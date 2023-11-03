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В США допустили падение правительства Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: правительство Зеленского падет по окончании СВО

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MIKE SEGAR/REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен», – сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, поскольку украинский лидер отказался от стамбульского договора о постоянном нейтралитете своей страны, он рискует потерять еще больше территорий.

Риттер также напомнил, что в настоящее время идут бои в Харьковской области. Он назвал это «началом нового раунда освобождения» украинских территорий РФ. По мнению бывшего разведчика, российские войска возьмут Харьков, пойдут дальше и возьмут Днепр (ранее известный как Днепропетровск), Николаев и Одессу. Он считает, что это станет «концом» Украины как современного государства, «если только Зеленский не сделает разумную вещь и не заключит мир».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее в Польше оценили военный потенциал России в конфликте с Украиной.

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Операция на Украине
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