В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить саммит ОДКБ в Минске

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице Белоруссии 23 ноября, будет объявлен своевременно. На это в ходе регулярного брифинга с журналистами указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия корреспонденты поинтересовались, планирует ли глава государства лично посетить Минск или примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи (ВКС). Однако представитель российского лидера дал понять, что пока не может ответить на этот вопрос.

«Пока предварительны такие анонсы. Все-таки мы анонсы международных контактов даем в определенные сроки», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что власти своевременно оповестят общественность о планах Путина. Тем не менее сейчас журналистам нужно «набраться терпения», уточнил пресс-секретарь Кремля.

Также представитель президента отметил, что в настоящее время Москва и Минск готовятся к контактам лидеров двух стран в рамках саммита ОДКБ. Подробности о переговорах Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко будут раскрыты в подходящее время.

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