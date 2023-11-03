Лавров обсудил с главой МИД Кувейта конфликт Израиля и Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом. Главы МИД двух стран обсудили в том числе обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости.

«Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников», — заявил Лавров.

Как добавил ас-Сабах, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно стать одной из приоритетных задач для международного сообщества.

Помимо этого, главы дипломатических ведомств обсудили вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств.

До этого Лавров переговорил по телефону с египетским коллегой, с которым они также согласились в том, что насилие по отношению к мирным жителям Газы недопустимо.

Ранее МИД РФ оповестил власти о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из Газы.