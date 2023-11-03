В Кремле прокомментировали статью Медведева в «Российской газете»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев.

«В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в «Российской газете», поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают шансы на подобное развитие событий.

В своей статье для «РГ» Медведев выразил мнение, что усиление оборонного потенциала Польши и ее военного присутствия на Украине может грозить прямым столкновением с Россией и Белоруссией. Он также заявил, что польская русофобия уже давно похоронила взаимоотношения с РФ. Кроме того, зампред Совбеза РФ высказал мнение, что Польша полна решимости вернуть свои исторические территории.

В мае Песков заявлял, что Польша заходится в русофобских истериках.

Ранее в Минюсте предложили ввести ответственность за русофобию.