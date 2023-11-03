Стало известно об истинном отношении Трампа к Украине

Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по вопросу о помощи Украине намного радикальнее той, что политик заявляет публично. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на неопубликованную книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла.

Карл в своей книге «Устали побеждать» рассказал о своей беседе с телеведущим Америки Такером Карлсоном. Тот сообщил, что ненавидит конфликт на Украине и Трамп стал единственным человеком, кто с ним полностью согласился.

До этого во время своего выступления Трамп сравнил нынешнюю ситуацию с Украиной с эпохой вывода американских войск из Афганистана, когда распространяющие ложную информацию СМИ ничего не сообщали об этой операции.

До этого американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с мнением, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.