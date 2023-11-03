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Захарова обвинила НАТО в сокрытии данных об атаках ВСУ на ядерные объекты

Захарова: НАТО делает все для сокрытия данных об атаках ВСУ на ядерные объекты

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Страны — члены НАТО целенаправленно скрывают от общественности информацию об атаках украинских войск на ядерные объекты. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Я думаю, что это намеренная политика стран НАТО, не информировать собственную общественность об угрозах, которые идут от киевского режима в отношении ядерных объектов», — сказала дипломат.

Она добавила, что государства Североатлантического альянса стараются любыми способами скрыть от граждан данные об обстрелах таких объектов. Таким образом представитель ведомства прокомментировала недавнюю атаку на атомную электростанцию (АЭС) в Курской области.

Как сказала Захарова, западные издания крайне скудно освещают данную тему. Главным образом речь идет об американских, немецких, французских и британских СМИ.

По словам дипломата, зарубежные журналисты «по капле выдавливают какие-то слова» о ядерной проблематике из заявлений и интервью российских экспертов и политиков. После этого они раздувают вопрос до «космических масштабов», одновременно обвиняя Москву в якобы агрессивных действиях.

2 ноября украинские военные попытались при помощи дрона устроить взрыв на Курской АЭС. Согласно информации Telegram-канала Shot, беспилотник упал на территории города Курчатов. Тем не менее взрывное устройство не детонировало, поэтому никаких разрушений не последовало.

В конце октября Курская АЭС также подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные попытались нанести удары по объекту при помощи трех дронов с взрывчаткой, при этом один из них упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался.

Ранее в МИД РФ рассказали, кто помогает бойцам ВСУ организовывать атаки на Запорожскую АЭС.

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