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Блинкен встретился с Нетаньяху в Тель-Авиве

Haaretz: госсекретарь США Блинкен встретился с премьером Нетаньяху в Израиле

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Jacquelyn Martin/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Об этом сообщила газета Haaretz.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Тель-Авиве спустя примерно два часа, как последний приземлился в Израиле», — пишет издание.

2 ноября официальный представитель американского дипломатического ведомства Мэттью Миллер заявил, что Блинкен планирует отправиться в зарубежное турне в период с 2 по 10 ноября. Он уточнил, что в рамках поездки госсекретарь посетит ряд стран Ближнего Востока и Азии.

В октябре Блинкен на встрече с Нетаньяху в Каире заявлял, что американские власти приступили к отправке в Израиль большей части оборонной помощи. По информации госсекретаря, власти Соединенных Штатов хотят четко «дать понять, что поддерживают Израиль» в предотвращении эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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