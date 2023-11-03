Полковник ВСУ заявил, что без помощи Запада Украины не станет

Если западная поддержка прекратится, «об Украине можно будет забыть». Такое мнение в интервью изданию Washington Post выразил полковник ВСУ Геннадий Коваленко.

«Опасность для Украины заключается в том, что она (…) может стать жертвой американских политических дрязг. Если вы перестанете поддерживать нас, забудьте об Украине», — приводятся в статье слова Коваленко.

В публикации WP говорится о том, что по мере продолжения войны на Украине внимание всего мира переключилось на события в Израиле и секторе Газа.

При этом в Палате представителей США стремятся разделить финансовую помощь Украине и Израилю. Отдельный законопроект о выделении Израилю 14,3 млрд долларов, не содержащий упоминания Украины, уже одобрен ею. За законопроект проголосовали 226 членов нижней палаты Конгресса (214 республиканцев и 12 демократов), против — 196 (194 демократа и двое республиканцев).

Документ предполагает поддержку израильской армии, в том числе выделение $4 млрд на закупку систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» и $1,2 млрд на разработку системы «Железный луч» (система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия).

В сенате и администрации президента США Джо Байдена предупреждали, что в таком виде документ одобрять не намерены.

Ранее сообщалось, что в США усомнились в способности Украины добиться военных успехов.