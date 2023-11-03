В МИД РФ заявили о последствиях закрытия Балтики для России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех. Его слова в кулуарах Веронского евразийского экономического форума передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее море НАТО.

«Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ добавил, что подобные мечты абсолютно не обоснованы, и тот, кто попытается их реализовать в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия.

В октябре Грушко заявлял, что закрытие судоходства для российских судов по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс говорил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море.

По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector. Он добавил, что пока расследование ЧП с газопроводом продолжается.

Ранее адмирал НАТО Бауэр оценил риск конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая.