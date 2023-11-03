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На Украине спрогнозировали скорое поражение без поддержки стран Запада

Представитель Минобороны Украины Коваленко: страна не выстоит без помощи Запада

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина больше не сможет продолжать боевые действия, если страны Запада откажутся от поддержки государства. Об этом во время встречи с членами делегации США заявил представитель украинского министерства обороны Геннадий Коваленко, написал внешнеполитический обозреватель Дэвид Игнейшес в статье для газеты The Washington Post.

«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — указал представитель ведомства.

При этом автор материала подчеркнул, что в настоящее время внимание западных стран сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Более того, политические споры внутри США также могут негативно повлиять на продолжение поддержки Украины.

В то же время журналист обратил внимание на тяжелую ситуацию в зоне украинского конфликта. По его словам, текущий этап боевых действий существенно «изнуряет» Киев.

2 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Позже его слова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Представитель президента РФ не согласился с данным высказыванием и пояснил, что российские войска просто продолжают выполнять поставленные в рамках спецоперации задачи.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал, сколько немецкие власти потратили на военную помощь Украине с начала конфликта.

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