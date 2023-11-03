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Названа причина возможного отказа НАТО принимать Украину в организацию

Политолог Журавлев: НАТО может не принять Украину даже при отказе от территорий

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Yves Herman/Reuters

Руководство НАТО может отказать Украине во вступлении в организацию, даже если она решит не возвращать утраченные территории. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, после вступления в Североатлантический альянс на Украину начнет распространяться статья о коллективной обороне. Поэтому в случае возобновления замороженного вооруженного противостояния между Москвой и Киевом другим странам организации придется автоматически стать участниками конфликта, пояснил он.

«А это уже мировая война. Украина слишком эмоциональна, слишком иррациональна, что опасно для НАТО», — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что сейчас на Украине звучат призывы к прекращению боевых действий с признанием текущих границ. Однако, как сказал политолог, руководство Альянса необязательно согласно с подобной точкой зрения.

Даже с учетом заинтересованности НАТО в территориях Украины организация может отказаться признавать страну одним из членов. Как сказал эксперт, для Североатлантического альянса присоединение Киева довольно рискованно.

«Конечно, ее пообещают взять, но, может, лет через 30», — резюмировал Журавлев.

Ранее в США потребовали от Украины принять стандарты НАТО без вступления в организацию.

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