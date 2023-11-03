Американский политик и правозащитник Аджаму Барака назвал аморальной поддержку США и глобального Запада в войне с Россией и после развязывания очередного палестино-израильского конфликта. Об этом Барака пишет в социальных сетях.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают «коллективный Запад», — пишет Барака.

Он регулярно критиковал внешнеполитический курс Соединенных Штатов и Европейского союза. По словам политика, Вашингтон и Брюссель воспользовались «Минскими договоренностями» только для того, чтобы дать время «пушечному мясу» — Украине — на подготовку к крупномасштабному конфликту для реализации геополитических амбиций США, но в ущерб народам Украины.

До этого посол России в США Анатолий Антонов сообщил о провале американских санкций.

Антонов отметил, что американские санкции не имеют здравого смысла. Они преследуют только одну цель — «зацепить нас, уколоть», причем, неважно, кому будет больше урона — странам Запада или России.

Ранее в Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях».