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Политик из США считает аморальной поддержку Запада в конфликте с Россией

Политик и правозащитник Барака назвал аморальной поддержку США в войне с Россией

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Антон Денисов/РИА Новости

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака назвал аморальной поддержку США и глобального Запада в войне с Россией и после развязывания очередного палестино-израильского конфликта. Об этом Барака пишет в социальных сетях.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают «коллективный Запад», — пишет Барака.

Он регулярно критиковал внешнеполитический курс Соединенных Штатов и Европейского союза. По словам политика, Вашингтон и Брюссель воспользовались «Минскими договоренностями» только для того, чтобы дать время «пушечному мясу» — Украине — на подготовку к крупномасштабному конфликту для реализации геополитических амбиций США, но в ущерб народам Украины.

До этого посол России в США Анатолий Антонов сообщил о провале американских санкций.

Антонов отметил, что американские санкции не имеют здравого смысла. Они преследуют только одну цель — «зацепить нас, уколоть», причем, неважно, кому будет больше урона — странам Запада или России.

Ранее в Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях».

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