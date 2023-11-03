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Трамп обвинил Байдена в потере Соединенными Штатами всех союзников

Дональд Трамп заявил, что при Байдене США потеряли всех союзников

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Mike Blake/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. Как считает бывший хозяин Белого дома, нынешний руководитель страны превращает Соединенные Штаты в государство третьего мира, сообщает ТАСС.

«Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех», — заявил Трамп.

По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».

31 октября экс-юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что экс-президент США Дональд Трамп может попасть в тюрьму, если нарушит частичный запрет на неразглашение информации в деле о его вмешательстве в выборы 2020 года.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе, по попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, выборам 2020 года и незаконному хранению. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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