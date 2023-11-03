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В России сообщили о провале американских санкций

Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ, желая помешать развитию страны

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

США ведут фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека, чтобы помешать развитию государства. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — сказал он.

Антонов отметил, что американские санкции не имеют здравого смысла. Они преследуют только одну цель — «зацепить нас, уколоть», причем, неважно, кому будет больше урона странам Запада или России.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что введенные против России новые санкции Соединенных Штатов были необходимы, поскольку включенные в список физические и юридические лица оказывали помощь в проведении военной спецоперации на Украине, а также способствовали обходу антироссийских ограничений.

2 ноября минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов говорил, что никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы диппредставительств нет.

Ранее в Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях».

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