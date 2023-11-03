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Российский посол рассказал об оценке американских ядерных сил

Посол Антонов рассказал, что Россия оценивает ядерные возможности США

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на Первом канале, что Россия оценивает ядерные возможности США в целом и намеревается найти компенсирующий потенциал против всего американского ядерного арсенала.

Дипломат уточнил, что Москва не обращает внимания на заявления Вашингтона, а сконцентрирована на оценке боевых возможностей ядерного сдерживания. Он подчеркнул: «Конечно, мы будем искать компенсацию для противодействия всем носителям и ядерным боезарядам Соединенных Штатов Америки».

Ранее Антонов отметил, что США замедляют ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он также отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре.

3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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