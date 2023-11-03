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Спикер Джонсон заявил, что запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения

Джонсон: запрос о помощи Киеву требует отдельного обсуждения законодателей

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J. Scott Applewhite/AP

Запрос американской администрации о помощи Украине требует отдельного обсуждения законодателей. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон Fox News Business, передает РИА Новости.

«Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно (от других запросов. — «Газета.Ru»), чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса», — сказал он, отметив, что его по Украине пока нет.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, сообщало, что администрация США планирует 3 ноября объявить о направлении Украине нового пакета военной помощи в размере $425 млн.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине. По его мнению, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки Украины в американском парламенте.

Ранее сообщалось, что в США растет скепсис по поводу финансирования Украины.

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