Страны Запада начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. <...> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», — высказался он.

Соскин полагает, что текущая ситуация для главы украинского государства становится все более трудной, а финансовой помощи от Соединенных Штатов и стран Евросоюза не ожидается.

«Его [Зеленского] песенка спета», — утверждает бывший политик.

Соскин добавил, что Вооруженные силы Украины практически прекратили свое контрнаступление, а в Белом доме так и не дождались новостей об успехах украинской армии на поле боя.

До этого Соскин предупреждал, что неспособность Зеленского управлять государством может привести к тому, что граждане страны поднимут восстание.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев следовать за Зеленским.