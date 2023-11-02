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На Украине заявили об отдалении Запада от Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад грамотно дистанцируется от Зеленского

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Olivier Matthys/Reuters

Страны Запада начали кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. <...> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», — высказался он.

Соскин полагает, что текущая ситуация для главы украинского государства становится все более трудной, а финансовой помощи от Соединенных Штатов и стран Евросоюза не ожидается.

«Его [Зеленского] песенка спета», — утверждает бывший политик.

Соскин добавил, что Вооруженные силы Украины практически прекратили свое контрнаступление, а в Белом доме так и не дождались новостей об успехах украинской армии на поле боя.

До этого Соскин предупреждал, что неспособность Зеленского управлять государством может привести к тому, что граждане страны поднимут восстание.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев следовать за Зеленским.

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