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Блинкен отреагировал на дератификацию ДВЗЯИ в России

Блинкен назвал шагом в неверном направлении решение России о дератификации ДВЗЯИ

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Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является «шагом в неверном направлении». Его комментарий опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«К сожалению, это решение представляет собой существенный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему», — отметил глава ведомства.

По мнению Блинкена, действия Москвы лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями.

«Мы глубоко обеспокоены решением России о планируемом отзыве ратификации ДВЗЯИ», — добавил руководитель Госдепартамента США.

Он также выразил признательность властям других стран, ранее заявившим об обеспокоенности в связи с решением России о дератификации ДВЗЯИ.

Днем 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Документ официально опубликовали, он отменил статью о ратификации и вступил в силу в тот же день.

Путин выступил с инициативой в октябре. Глава государства пояснял, что решение станет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор, но при этом подписали его.

Ранее появились подробности того, как Путин принял решение по договору о ядерных испытаниях.

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