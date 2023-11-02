В Белом доме отрицают связь испытаний в Неваде с дератификацией ДВЗЯИ в России

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявил в разговоре с «Коммерсантом», что испытания на ядерном полигоне в Неваде прошли 18 октября в один день с голосованием Госдумы по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) по совпадению.

«Эксперимент был спланирован за несколько месяцев до его проведения и не был приурочен или каким-либо образом связан с действиями России по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Результаты этого эксперимента позволят расширить возможности мирового сообщества по мониторингу ядерных взрывов в плане обнаружения тайных испытаний ядерных взрывчатых веществ», — объяснил Вадди.

Американский чиновник добавил, что взрыв на полигоне проходил без использования ядерных материалов, что, по его словам, подтвердили российские официальные лица.

Пранай Вадди также заявил, что США не планируют проводить ядерные испытания и выражают «решительную поддержку» ДВЗЯИ. По мнению представителя Белого дома, дератификация договора со стороны России — «шаг в неправильном направлении».

Вадди выразил надежду, что РФ останется верной положениям соглашения, как и США, которые поддерживают мораторий на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью, несмотря на то, что не ратифицируют ДВЗЯИ уже более 20 лет.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Ранее на дератификацию ДВЗЯИ в РФ отреагировал Госдеп США.