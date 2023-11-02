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В Кремле рассказали об интенсивном графике Путина

Песков разъяснил причину поздних мероприятий в графике Путина

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проведение поздних мероприятий у главы государства связано с сильной загруженностью рабочего графика. Его слова передает РИА Новости.

«Это объясняется <...> перегруженностью <...> рабочего графика», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, на позднее проведение мероприятий влияют, в том числе, интенсивная работа по международному направлению, внутренняя повестка дня, публичные совещания по экономическим вопросам.

«Поэтому, скажем так, не получается укладываться в световые сутки», — пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что поздние мероприятия российский лидер проводит не каждый день, но «это и не редкие случаи».

До этого в Кремле рассказали о программе главы государства в День народного единства. Песков рассказал, в каких мероприятиях примет участие Путин 4 ноября.

Ранее Путин засекретил данные о режимных объектах.

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