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В МИД Украины заявили, что обсудили с Турцией экспорт зерна на мировые рынки

Кулеба заявил, что обсудил с Турцией экспорт украинского зерна

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Главы МИД Украины и Турции обсудили экспорт украинского зерна на мировые рынки. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter)

Кулеба встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

«Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе», — добавил Кулеба.

Ранее украинские власти возобновили отправку судов с зерном из порта Одессы. 27 октября морскую гавань покинули четыре балкера. Последние представляют собой специальные суда, которые предназначены для перевозки грузов насыпью, в том числе зерна.

Агентство Bloomberg сообщало, что кабмин Украины хочет ужесточить контроль над экспортом зерна. В настоящее время Киев рассматривает возможность введения более жесткого контроля над поставщиками зерна. Главной целью властей является увеличение прибыли страны.

До этого Кулеба призвал Евросоюз к компромиссу между реформами и расширением. По его словам, реформа ЕС не должна тормозить вступление новых членов.

Он подчеркнул, что Киев способен провести необходимые изменения для членства в организации быстрее, чем ЕС реализует необходимые внутренние реформы.

Ранее министерство обороны Турции пообещало продолжить принимать меры для возобновления зерновой сделки.

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