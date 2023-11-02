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МИД Турции подверг критике ЕС за «двойные стандарты»

МИД Турции подверг критике ЕС за «двойные стандарты» по Палестине и Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал «двойные стандарты» Евросоюза по Украине и Палестине. Об этом РИА Новости сообщил источник в дипломатических кругах.

По его словам, Фидан высказал свое мнение в ходе закрытого заседания в Берлине «Расширение и реформа ЕС», устроенного министерством иностранных дел Германии.

«Фидан заявил, что предотвращение демонстраций солидарности с палестинцами в некоторых странах ЕС является двойным стандартом. Министр иностранных дел Турции отметил, что для того, чтобы ЕС мог конкурировать на мировом уровне, необходимо восстановить доверие к политике расширения», — отметил источник.

Ранее стало известно, что верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю перед встречей министров иностранных дел сообщества в Люксембурге представители СМИ впервые с февраля 2022 года не задали ни одного вопроса об Украине.

Глава внешнеполитической службы ЕС упомянул украинский конфликт, отвечая на вопрос, нет ли риска, что позиция Евросоюза по конфликту в Израиле позволит вновь обвинить Брюссель в двойных стандартах.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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