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Израильский МИД не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

Times of Israel: МИД Израиля не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

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Министерство Иностранных Дел Израиля

Министерство иностранных дел Израиля не получало уведомлений от властей Бахрейна об отзыве послов. Об этом говорится в официальном заявлении израильского внешнеполитического ведомства. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом ситуации.

«Не было получено никаких уведомлений или решений об отзыве послов стран», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, взаимоотношения между государствами пока стабильны.

Палата депутатов Бахрейна до этого сообщила об отзыве посла из Израиля и прекращении экономических отношений с Западным Иерусалимом в знак несогласия с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Ранее послов в Израиле отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала с Западным Иерусалимом дипломатические отношения. В МИД Израиля назвали это решение Сукре «капитуляцией» перед терроризмом и Ираном. Подробности — в материале «Газеты.Ru». Также сообщалось о прекращении всех экономических связей между государствами.

Ранее Совет представителей Бахрейна принял решение об отзыве посла страны из Израиля.

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