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В Иране призвали страны ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана: страны ШОС должны заключить пакт о ненападении

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Страны ШОС должны заключить между собой пакт о ненападении. Такое предложение сделал Советник верховного лидера Исламской республики Иран генерал-майор Рахим Сафави в ходе визита в Китай. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehrnews.

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия стало бы заключение договора о ненападении между членами ШОС», — отметил он.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. Сейчас в нее входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан.

Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.

Основной целью ШОС заявлены укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, а также совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI веке.

Ранее Иран предложил создать региональный энергетический хаб на базе ШОС.

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