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В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС в день ротации экспертов МАГАТЭ

Захарова сочла атаку БПЛА в день ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС игрой с огнем

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает «играть с огнем», устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Слова дипломата приводятся на сайте МИД РФ.

«Киев продолжает «играть с огнем», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — сказано в заявлении Захаровой.

Дипломат также отметила, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать экспертов на станции только через российскую территорию, не ставя под угрозу россиян, обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские военные совершили провокацию с целью создать техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что запуск дронов-камикадзе был произведен из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь, количество прилетов по Энергодару достигло десяти.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.

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