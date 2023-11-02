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Медведев высказался о влиянии польской русофобии на отношения с РФ

Медведев: русофобия Польши похоронила ее взаимоотношения с Россией

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Алексей Никольский/РИА Новости

Польша приложила много усилий к эскалации украинского кризиса, а польская русофобия уже давно похоронила взаимоотношения с РФ. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

«Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами», — написал политик.

По оценке Медведева, Варшава приложила много усилий к эскалации кризиса на Украине, в результате чего центр мировой политики на данный момент переместился в Восточную Европу.

«Соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство», — отметил он, добавив, что значение Варшавы как оппонента России сильно выросло.

По мнению политика, минувшие в стране парламентские выборы не сместят установленного Варшавой курса на «территориальный реваншизм».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Польша заходится в русофобских истериках.

Ранее в Минюсте предложили ввести ответственность за русофобию.

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