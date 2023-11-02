Медведев заявил о решимости Польши вернуть свои исторические земли

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Польша полна решимости вернуть свои исторические территории. Об этом говорится в его статье для «Российской газеты».

«Поддерживая Украину в ее конфликте с Россией, Польша с помощью «зонтика» НАТО и ЕС стремится лишь к одному — обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой», — пишет Медведев.

Политик считает, что Польша полна решимости вернуть свои территории, которые, по ее мнению, были несправедливо у нее отторгнуты, и воплотить в жизнь свои представления «о справедливом мироустройстве».

«Вопреки здравому смыслу она (Польша. — «Газета.Ru») может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия в регионе», — отметил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, несмотря на геополитический азарт, Польша остается государством, которое «серьезно отстает от ведущих западноевропейских стран».

До этого Медведев выражал мнение, что даже ближайшие союзники Украины давно перестали считать ее равноценным партнером.

В августе обозреватель еженедельного издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявлял, что приобретение властями Польши большого количества наступательных вооружений свидетельствует о том, что Варшава на фоне украинского конфликта готовится к войне.

Ранее в Польше заявили, что страна выходит в лидеры на рынке боеприпасов Европы.