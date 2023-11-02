США ввели санкции в отношении пяти китайских и гонконгских компаний

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило новые санкции в отношении пяти фирм из Китая и Гонконга. Соответствующий документ был опубликован на сайте американского финансового ведомства.

Согласно информации министерства, ограничительные меры затронули три китайские компании: Beijing Jiahehengde Technology Company Limited, Beijing Shangyixianda Technology Company Limited и China Taly Aviation Technologies Corp. Кроме того, под санкции подпали две гонконгские фирмы — Bestop Globle Mfg Limited и Neway Technologies Limited.

Уточняется, что вышеуказанные корпорации являются технологическими и промышленными.

20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты приняли решение ввести односторонние санкции в отношении трех китайских компаний, считая, что те передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану.

Ранее в США оценили устойчивость российской экономики.