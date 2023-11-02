Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять власть в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил во время эфира на YouTube-канале Ask The Inspector.

«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», — сообщил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что НАТО не сможет выдержать военное противостояние с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Риттер считает, что в НАТО понимают, что они не могут обеспечить победу украинской армии, более того, Североатлантический альянс не в состоянии защитить собственные позиции.

1 ноября военный эксперт Филипп Ингрэм заявлял, что российские вертолеты показали уязвимость западных танков, поставляемых Украине, уничтожив их. Он отметил, что российская оборона задержала и замедлила продвижение украинских войск.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.