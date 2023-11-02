США выступили за расширение производства военной техники

США выступили за расширение совместного с Индией производства военной техники. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, пишет ТАСС.

По его словам, позицию по этому вопросу передадут на предстоящих двусторонних встречах высокого уровня в Нью-Дели, где будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Они вместе с индийскими коллегами будут участвовать в раунде переговоров в формате «2+2».

Лу отметил, что Штаты намереваются расширять производство, чтобы поощрять сотрудничество для производства военной техники мирового класса. Все это будет полезно в удовлетворении оборонных потребностей Индии, а также поможет укрепить глобальную безопасность, заключил помощник госсекретаря.

До этого помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил, что США предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.