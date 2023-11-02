В ООН рассказали, где размещены беженцы в секторе Газа

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ заявило, что около 690 тысяч покинувших места проживания палестинцев сосредоточены на 149 объектах. Об этом говорится в заявлении агентства в X (бывший Twitter).

«Около 690 тысяч внутренне перемещенных лиц укрываются на 149 объектах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что укрытия почти в четыре раза превышают запланированную вместимость.

До этого стало известно, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. Вместе с тем в секторе Газа остаются около 300 палестинцев — сотрудников MSF и их семьи.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».