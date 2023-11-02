Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой

Египет отверг предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Каир отклонил предложения, согласно которым Газа в будущем могла бы управляться при израильском и международном участии.

До этого стало известно, что Израиль и США обсудили варианты размещения международного контингента в секторе Газа как один из возможных проектов в случае вытеснения боевиков ХАМАС из палестинского анклава.

Наиболее предпочтительным с точки зрения Израиля является вариант временного контроля над сектором Газа со стороны международной коалиции в составе войск США, Франции, Германии и Британии.

Вторым вариантом является привлечение миротворцев по образу Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове — в Израиле считают этот вариант также подходящим под условия Газы.

Третий вариант — временное управление Газой под эгидой ООН. Этот проект в Израиле считают бесперспективным из-за «бесполезности» ООН.

Ранее движение ХАМАС выпустило заявление о намерениях США в Газе.