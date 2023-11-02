Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет отверг предложение о международном и израильском управлении Газой

Al Arabiya: Каир отверг идею о международном и израильском управлении Газой

close
100%
Khalil Hamra/AP

Египет отверг предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Каир отклонил предложения, согласно которым Газа в будущем могла бы управляться при израильском и международном участии.

До этого стало известно, что Израиль и США обсудили варианты размещения международного контингента в секторе Газа как один из возможных проектов в случае вытеснения боевиков ХАМАС из палестинского анклава.

Наиболее предпочтительным с точки зрения Израиля является вариант временного контроля над сектором Газа со стороны международной коалиции в составе войск США, Франции, Германии и Британии.

Вторым вариантом является привлечение миротворцев по образу Многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове — в Израиле считают этот вариант также подходящим под условия Газы.

Третий вариант — временное управление Газой под эгидой ООН. Этот проект в Израиле считают бесперспективным из-за «бесполезности» ООН.

Ранее движение ХАМАС выпустило заявление о намерениях США в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий