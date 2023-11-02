США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР

США предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому партнерству России и Северной Кореи. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, чьи слова передает ТАСС.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном», — сказал он на спецбрифинге перед визитов госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию, Южную Корея и Японию.

Как отметил Критенбринк, это то, за чем ведется тщательное наблюдение со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

«Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые несет КНДР», — резюмировал чиновник.

До этого политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал статью The Washington Post, в которой отмечается, что несмотря на все американские усилия, идет формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. По словам эксперта, данная публикация наиболее точно характеризует страх, который испытывают США и коллективный Запад.

Ранее сообщалось, что США и Китай проведут первую за многие годы встречу по контролю над вооружениями.