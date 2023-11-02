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Опрос показал падение поддержки Украины в США

Gallup: 41% американцев считают, что США делают слишком много для помощи Киеву

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Kevin Lamarque/Reuters

Доля американцев, которые считают, что Соединенные Штаты делают слишком много для поддержки Украины в противостоянии с Россией, достигла 41% в октябре. Об этом пишет Axios со ссылкой на опрос Gallup.

Еще 33% респондентов считают, что Вашингтон оказывает достаточную помощь Киеву. 25% высказали точку зрения, что Соединенные Штаты делают недостаточно.

В разрезе политических предпочтений, 62% тех, кто поддерживает Республиканскую партию, высказали позицию о чрезмерной помощи. 44% независимых респондентов придерживаются такой же точки зрения. Лишь 14% среди демократов полагают, что США делают слишком много.

20 октября президент США обратился к конгрессу с запросом на предоставление Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В соответствии с опубликованными Белым домом документами, запрос на дополнительные ассигнования в финансовом году 2024 включает более $61,4 млрд для «реагирования на ситуацию на Украине и связанные расходы», а также $14,3 млрд помощи Израилю.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не может отказаться от поддержки Украины.

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