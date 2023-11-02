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Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили

Глава МИД Польши: статус кандидата в ЕС для Грузии зависит от судьбы Саакашвили

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Irakli Gedenidze

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава связывает предоставление Грузии статуса кандидата на членство в Европейский союз (ЕС) с решением вопроса экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если речь идет об улучшении состояния грузинской демократии, если речь идет, например, о верховенстве права, то Грузия сделала здесь значительные успехи. Однако же, у нас есть определенные ожидания в отношении Грузии, особенно если речь идет об определенных политических вопросах, как, например, будущее и дальнейшая судьба бывшего президента Михаила Саакашвили, состояние его здоровья», — заявил Рау на конференции в Берлине по расширению Евросоюза.

Он подчеркнул, что Грузии «нужно поправить определенные вещи». Тем не менее Рау выразил уверенность, что Тбилиси заслужил «быть тепло принятым в европейской семье».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если страна не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа.

До этого депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям».

Ранее в Грузии призвали помиловать Саакашвили.

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