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Бахрейн отзывает посла в Израиле

Бахрейн остановил все экономические отношения с Израилем и отозвал посла страны

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Hamad I Mohammed/Reuters

Совет представителей Бахрейна принял решение об отзыве посла страны из Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет представителей (нижняя палата парламента Бахрейна. — «Газета.Ru») подтверждает, что посол Израиля в королевстве Бахрейн покинул Бахрейн, а королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля», — говорится в сообщении.

Также сообщается о прекращении всех экономических связей.

Ранее министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь. С совместным заявлением выступили главы МИД Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта и Марокко.

Министры также заявили, что отвергают «какие-либо попытки ликвидации палестинской проблемы за счет палестинцев и других народов региона и перемещения палестинского народа за пределы его земель».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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