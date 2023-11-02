Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу на год

Отправить турецких военных в Газу призвал Фатих Эрбакан, лидер турецкой партии «Новое благоденствие» («Партия возрождения», Yeniden Refah Partisi). Об этом сообщает газета Yeni Akit.

«Мы убедительно просим и требуем принять решение о размещении элементов турецких вооруженных сил <…> в Газе сроком на один год с целью создания безопасной зоны на суше и коридора безопасности на море», — заявил Эрбакан в обращении к турецкому парламенту.

Он уточнил, что количество военнослужащих должно быть определено президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и призвал парламентариев проголосовать как можно скорее.

По мнению Эрбакана, вооруженные силы Турции должны войти в Газу для организации доставки гумпомощи мирному населению в сотрудничестве с турецким и палестинским Красным полумесяцем, а также Международным комитетом красного креста.

Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября, одновременно с этим бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны, убивая мирных людей и захватывая их в заложники.

В ответ армия обороны Израиля объявила о начале направленной против ХАМАС операции «Железные мечи». Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, на территорию которого была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

В ночь на 30 октября ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию в Газе. Ее поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Против проголосовали 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия. Ряд стран при голосовании воздержались.

Ранее сообщалось, что Израиль может дать лидерам ХАМАС выехать в обмен на освобождение заложников.