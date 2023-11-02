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МИД России готов организовать встречу Москвы, Еревана и Баку

Захарова: Москва готова организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россия готова в скором времени организовать трехстороннюю встречу глав министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», — отметила Захарова.

Также дипломат прокомментировала встречу в Грузии 27 октября премьер-министров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Али Асадова. По ее словам, Москва приветствует «любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».

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