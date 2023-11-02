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Бербок объяснила необходимость расширения Евросоюза

Глава МИД ФРГ Бербок назвала расширение ЕС геополитической необходимостью

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок связала расширение Европейского союза (ЕС) с «геополитической необходимостью», которая стала следствием событий на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас в ЕС есть единодушие относительно того, что мы должны расширяться. Это является геополитическим следствием <...> [конфликта] на Украине», — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что расширение Евросоюза, с одной стороны, является «геополитической необходимостью» но, с другой стороны, представляется и «геополитическим шансом» для объединения.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что считает расширение Европейского союза зовом истории и политической необходимостью.

Среди официальных кандидатов в члены Евросоюза значатся Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдавия и Украина. Дольше всех вступления в ЕС ждет Анкара, которая с 1987 года является кандидатом на членство в союзе.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сделал признание о пути Украины в Евросоюз.

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