В МИД заявили об аморальном отношении к российским журналистам в странах НАТО

Россия поставит перед международными организациями вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы требуем постановки вопроса об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских. Мы будем и дальше добиваться правосудия», — сказала дипломат.

Поводом для такого заявления стали недавние инциденты с российскими журналистами. Так, 31 октября стало известно, что болгарские власти намерены выслать из страны собкора «Российской газеты» Александра Гацака. Посольство РФ в Софии получило уведомление МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и экстрадиции. Причины подобного решения озвучены не были.

«Российская газета» в этой связи упоминала, что Гацак работает в Софии несколько лет. Среди его публикаций были и критические, связанные с осквернением памятников советским воинам, участвовавшим в освобождении Болгарии в 1944 году.

1 ноября под обстрел в Донецке попали журналисты ТАСС, «Известий» и телеканала «Звезда». Захарова заявила, что этот случай показывает террористическую логику Киева. По ее мнению, украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара по Буденновскому району Донецка.

Ранее в МИД заявили, что МОК проявит нацизм, если не восстановит российских спортсменов.