Политолог объяснил угрозу Байдена наложить вето на проект о помощи Израилю

Угроза президента США Джо Байдена наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю в случае, если в него не включат Украину, объясняется его желанием профинансировать свою предвыборную кампанию, убежден директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Часть выделенных Украине средств он направит на эти цели, утверждает эксперт в беседе с телеканалом «360».

«Американцам нужно свести две почти противоположные линии. Одна — президента США Джо Байдена: дать как можно больше денег Украине. Вторая линия Палаты общин: взять выделение средств Украине под реальный контроль», — отметил Подлесный, подчеркнув, что все хотят точно знать, на какие цели расходуются средства.

По мнению политолога, президента США не устраивает контроль за деньгами, так как «по всем признакам» до Украины не доходят выделенные ей средства.

«Сейчас об этом знают фактически все конгрессмены, Палата общин, сенат, — убежден эксперт. — Именно отсюда вот такая «остервенелость» республиканцев, которые хотят лишить своего президента дополнительных доходов».

В конечном итоге Байден договорится с Палатой общин и выделение помощи обеим странам объединят в едином пакете, считает Подлесный. Он напомнил, что всего Байден намерен направить Киеву $61 млн. Эту сумму, скорее всего, уменьшат, чтобы нарастить помощь Израилю, заключил эксперт.

Напомним, в Белом доме накануне заявили, что если палата представителей конгресса США примет законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания в нем Украины, то Байден наложит на него вето. Сейчас законопроект не предполагает выделение какой-либо помощи Киеву.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп посоветовал вышедшему из президентской гонки бывшему вице-президенту США Майку Пенсу поддержать другого кандидата.