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В МИД РФ сообщили об отказе Молдавии аккредитовать наблюдателей на выборы

Захарова: отказ Молдавии от наблюдателей на выборы является антироссийским

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна расценивает поведение Молдавии с отказом в аккредитации наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы проявлением антироссийского вектора. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы расценивает решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется без реакции ОБСЕ, должны быть даны соответствующие оценки», — сказала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала страны — участницы Североатлантического альянса за действия против российских журналистов.

Как указывали в «Российской газете», болгарские власти не объяснили причины своего решения в отношении их корреспондента Александра Гацака. Сам журналист работает в стране уже несколько лет. В настоящее время он находится на территории посольства России в Болгарии.

Ранее представителя России при ЕС заподозрили в шпионаже.

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