Песков заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал грядущее усиление санкций США в отношении РФ.

«Ожидания, что естественно США и ЕС будут продолжать придумывать новые санкций, хотя у них явно уже дефицит идей. Есть понимание того, что действительно пакеты бьют и по их интересам», — заявил он.

Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в усилении давления.

«Розовых очков не носим. Санкционное давление будет продолжаться. Наша экономика хорошо адаптировалась к этим условиям, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя. В чем-то у нас это получается», — отметил пресс-секретарь.

До этого сообщалось, что правительство РФ намерено на законодательном уровне закрепить частичную приостановку соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с недружественными странами. В материале указано, что в первую очередь российские власти планируют приостановить сотрудничество в данной сфере с США и странами Европейского союза (ЕС). Кроме того, изменения коснутся соглашений с Канадой и Японией.

Ранее стало известно, что Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкций.