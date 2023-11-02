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Песков заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться

Песков: на Западе понимают, что санкции бьют по ним и их интересам

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал грядущее усиление санкций США в отношении РФ.

«Ожидания, что естественно США и ЕС будут продолжать придумывать новые санкций, хотя у них явно уже дефицит идей. Есть понимание того, что действительно пакеты бьют и по их интересам», — заявил он.

Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в усилении давления.

«Розовых очков не носим. Санкционное давление будет продолжаться. Наша экономика хорошо адаптировалась к этим условиям, пытаемся из этого извлекать выгоды для себя. В чем-то у нас это получается», — отметил пресс-секретарь.

До этого сообщалось, что правительство РФ намерено на законодательном уровне закрепить частичную приостановку соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с недружественными странами. В материале указано, что в первую очередь российские власти планируют приостановить сотрудничество в данной сфере с США и странами Европейского союза (ЕС). Кроме того, изменения коснутся соглашений с Канадой и Японией.

Ранее стало известно, что Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкций.

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